Пакета хочет уйти из «Лиона» летом

Полузащитник Лукас Пакета в летнее трансферное окно может покинуть «Лион». Как сообщает Le10Sport, бразилец обдумывает свое будущее.

Уход соотечественника Бруну Гимарайнша в «Ньюкасл» сказался на моральном состоянии бразильца. Сейчас 24-летний игрок более открыт для переговоров о трансфере, чем ранее.

В январе «Лион» отклонил предложение «Ньюкасла» по Пакете в размере 40 миллионов евро, а также еще одно предложение в размере 60 миллионов евро от неназванного английского клуба.

В этом сезоне Пакета сыграл в 29 матчах во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.