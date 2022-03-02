«Ницца» вышла в финал Кубка Франции

«Ницца» обыграла «Версаль» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 2:0.

Первый тайм обошелся без голов. В начале второй половины Амин Гуири открыл счет, а спустя несколько минут ассистировал Касперу Дольбергу.

Во втором полуфинале встретятся «Нант» и «Монако». Матч состоится 2 марта.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», который в этом сезоне проиграл «Ницце» в 1/4 финала.