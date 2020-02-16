Отец Ванды Нары: «Дочь потерялась в деньгах»

Андрес Нара, отец жены нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди — Ванды Нары, также являющейся агентом футболиста, рассказал об отношениях с дочерью.

— Думаю, Ванде нужно многому научиться у своей сестры Заиры. Мои отношения с Заирой полностью отличаются от отношений с Вандой, — цитирует Андреса Marca, ссылаясь на Radio Mitre. — Я никогда не просил Заиру помочь мне наладить связь с Вандой, поскольку не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Ванда потерялась в деньгах и собственной славе.

Ванда Нара раньше была женой нападающего Макси Лопеса. Икарди, который только переехал в Италию, жил в доме вместе с Лопесом и Вандой, и через некоторое время увел жену у соотечественника.