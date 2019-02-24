Отец Неймара: "Мой сын не поедет в "Реал"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара признался, что его сын покинул "Барселону" не из-за того, что он чувствовал себя в тени капитана и форварда каталонцев Лионеля Месси, сообщает AS.

27-летний бразилец выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год.

– Мой сын покинул "Барселону" не потому, что чувствовал себя в тени Месси. Когда ему позвонил эмир, который показал Неймару свою заинтересованность в появлении новой звезды и амбициозной команды, мы учли это. В "Реал" он не поедет, – приводит слова отца Неймара AS.

Все о чемпионате Франции – здесь