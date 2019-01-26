Отец Неймара: "Моего сына должны защищать судьи"

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара хочет, чтобы судьи больше защищали футболиста, который получил очередную травму. По его мнению, форварда несправедливо обвиняют в симуляции.

– Мы думаем и приходим к выводу, что моему сыну сейчас даже повезло, потому что он мог быть в инвалидной коляске, – написал в своем Инстаграме отец Неймара. – Если мой сын падает, считают, что это симуляция, если он защищает себя, считают, что это симуляция. В 2014 году его так ударили, что нет никакого оправдания поступку. Вступиться должен был судья. У него нет никакой защиты на поле – только судья. Мы не можем спастись от постоянных фолов. Защищать его должен судья.