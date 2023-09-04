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Сегодня, 12:46

Отец Кузяева призвал не называть Далера царем: «Еще слишком рано, это аванс»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Далер Кузяев.
Фото AFP

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в разговоре с «СЭ» отреагировал на прозвище сына «царь» после матча против «Лорьяна» после 4-го тура чемпионата Франции (3:0).

Ранее французская газета L'Equipe опубликовала статью с заголовком: «Кузяев, Царь родился». Это отсылка на название фильма «Звезда родилась».

«Называют царем? Еще слишком рано, Далер делает только первые шаги. Впереди еще очень много работы. Наверное, можно сказать, что это аванс. Сборная тура вместе с Головиным? В такой компании очень приятно!» — сказал Кузяев «СЭ».

Кузяев отметился голом, который стал для россиянина вторым в четырех матчах за команду. Он подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле этого года.

По итогам тура 30-летний полузащитник вошел в символическую сборную вместе с игроком «Монако» Александром Головиным, который забил первый гол в сезоне в матче против «Ланса» (3:0).

Далер Кузяев
ФК Гавр
2
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Агент Головина рассказал, когда игрок вернется в расположение «Монако» из сборной России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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34 тур
17.09 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 00:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 00:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 00:00
Лион – Гавр
 - : -
17.09 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 00:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
17.09 00:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 00:00
Ренн – Лилль
 - : -
17.09 00:00
Страсбур – Монпелье
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

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Метц

 2 1 0
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