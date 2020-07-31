Осимен стал игроком «Наполи»

Форвард «Лилля» Виктор Осимен перешел в «Наполи», сообщает сайт неаполитанского клуба.

По информации итальянских СМИ, 21-летний нигериец, предположительно, подписал контракт до 2025 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Сообщалось, что «Лилль» получит за нападающего 50 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами.

В сезоне-2019/20 Осимен провел за «Лилль» 38 матчей, на его счету 18 голов и 6 результативных передач.