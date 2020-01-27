«Осер» отозвал из Китая своих тренеров с семьями

«Осер» отозвал из Китая пять тренеров с их семьями, сообщает GFFN. Причиной стала эпидемия коронавируса. По последним данным, всего заболевание подтверждено у более 2,7 тысячи человек, 80 погибли, еще 51 вылечился. Очаг нового заболевания — 11-миллионный город Ухань — был полностью закрыт на въезд и выезд.

Тренеры «Осера» работали в городах Бэнбу и Цзиньшань, где клуб лиги 2 открыл в 2017 году футбольные академии.