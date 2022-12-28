«Монако» одержал волевую победу над «Осером», у Головина результативная передача
«Монако» в гостях обыграл «Осер» в 16-м туре чемпионата Франции — 3:2.
В составе хозяев отметились Мбайе Ньянг, автогол на счету Юссуфа Фофана. У монегасков забивали Виссам Бен Йеддер и 17-летний хавбек Элисс Бен-Сегир (дубль), для которого этот матч стал дебютным за «Монако» в лиге 1.
Во втором голе передачу на тинейджера отдавал россиянин Александр Головин.
«Монако» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Осер» — на 18-й строчке с 13 очками.
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|
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|
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|3
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|15-24
|15
|
14
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|6
|7
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|15
|
15
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|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
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|Брест
|15
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|4
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|16-28
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|
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|Осер
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|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
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|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
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Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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