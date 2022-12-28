«Монако» одержал волевую победу над «Осером», у Головина результативная передача

«Монако» в гостях обыграл «Осер» в 16-м туре чемпионата Франции — 3:2.

В составе хозяев отметились Мбайе Ньянг, автогол на счету Юссуфа Фофана. У монегасков забивали Виссам Бен Йеддер и 17-летний хавбек Элисс Бен-Сегир (дубль), для которого этот матч стал дебютным за «Монако» в лиге 1.

Во втором голе передачу на тинейджера отдавал россиянин Александр Головин.

«Монако» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Осер» — на 18-й строчке с 13 очками.