Головин отдал результативную передачу после выхода на замену в матче против «Осера»
Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился передачей после выхода на замену в матче чемпионата Турции против «Осера».
Россиянин появился на поле в начале второго тайма и уже через 12 минут отметился результативной передачей на 17-летнего полузащитника Элисса Бен-Сегира. Для тинейджера это первый матч за «Монако» в лиге 1. Ранее он вышел на одну минуту в Лиге Европы.
Счет на данный момент 2:2.
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|О
|
1
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|13
|2
|0
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|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
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|3
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|29-21
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|
7
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|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
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|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
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|
20
|Анже
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|2
|2
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|15-35
|8
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38 тур
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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