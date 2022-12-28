Головин отдал результативную передачу после выхода на замену в матче против «Осера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился передачей после выхода на замену в матче чемпионата Турции против «Осера».

Россиянин появился на поле в начале второго тайма и уже через 12 минут отметился результативной передачей на 17-летнего полузащитника Элисса Бен-Сегира. Для тинейджера это первый матч за «Монако» в лиге 1. Ранее он вышел на одну минуту в Лиге Европы.

Счет на данный момент 2:2.