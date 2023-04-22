«Осер» и «Лилль» сыграли вничью в матче лиги 1
«Осер» и «Лилль» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:1.
Гол за гостей с пенальти забил Жонатан Давид, а за хозяев также с 11-метрового голом отметился М`Бай Ньянг.
«Лилль» занимает пятое место в таблице лиги 1, набрав 56 очков. «Осер» находится на 14-й строчке (33).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|
2
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Лилль
|32
|16
|8
|8
|57-40
|56
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|32
|8
|9
|15
|30-53
|33
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Анже – ПСЖ
|1 : 2
|22.04
|18:00
|
Осер – Лилль
|1 : 1
|22.04
|22:00
|
Ланс – Монако
|- : -
|23.04
|14:00
|
Реймс – Страсбур
|- : -
|23.04
|16:00
|
Аяччо – Брест
|- : -
|23.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|23.04
|16:00
|
Нант – Труа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Ницца – Клермон Фут
|- : -
|23.04
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|23.04
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|26
|2
|2
Новости