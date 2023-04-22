«Осер» и «Лилль» сыграли вничью в матче лиги 1

«Осер» и «Лилль» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Гол за гостей с пенальти забил Жонатан Давид, а за хозяев также с 11-метрового голом отметился М`Бай Ньянг.

«Лилль» занимает пятое место в таблице лиги 1, набрав 56 очков. «Осер» находится на 14-й строчке (33).