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Сегодня, 16:48

Орещук считает, что Головин правильно продлил контракт с «Монако»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта полузащитника Александра Головина с «Монако» до лета 2026 года.

«Если уходить из Франции, то, скорее всего, только в Англию. Если оттуда не было хороших предложений, то во Франции выше «Монако» только «ПСЖ». Вряд ли бы Головин там играл. Думаю, что Александр правильно сделал. Смысл что-то менять в этой ситуации? Если бы дортмундская «Боруссия» хотела, то она бы решила этот вопрос. У нее нет проблем с финансами. Не думаю, что Головин стоит 50-60 миллиона евро. А 20-30 миллионов «Боруссия» платит легко. Для них это не деньги. «Монако» может не попасть в Лигу Чемпионов? Не попадет сейчас — в следующем году попадет. Здесь же стоит вопрос о карьере, а не о Лиге чемпионов. Скакать из клуба в клуб, которые там играют... Не знаю, надо или нет. В «Монако» ему доверяют. Даже с его травмами он постоянно играет. Поедет в Германию — там нужно заново все доказывать. Начнет травмироваться — может вообще все потерять. Считаю, что Александр принял правильное решение. Я бы ему то же самое посоветовал», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, 6 голов и 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-golovin-pravil-no-prodlil-kontrakt-s-monako-esli-uhodit-to-tol-ko-v-angliyu/
Александр Головин
Роман Орещук
Футбол
ФК Монако
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 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
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Лион – Лорьян
 - : -
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Жонатан Давид

Лилль

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
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