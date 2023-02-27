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Сегодня, 16:53

Бывший тренер ЦСКА считает, что Головину давно пора сделать следующий шаг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Может, Головин не верит в свои силы. Или не хочет попасть в команду, где решают серьезные задачи. «Монако» — клуб, который как раз и готовит футболистов под продажу. Удивительно, что это не работает на Головина. Но если он там останется еще на несколько лет, то уже никуда и не уйдет. У него есть хорошие качества, чтобы попробовать пробиться в более серьезном чемпионате. Может, пойти на какие-то жертвы. Он способен играть в более солидной лиге. И добиваться чего-то большего. Для Франции он хороший футболист. Может, посчитал, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Но должны сохраняться амбиции постоянно играть в Лиге чемпионов, бороться за победу в чемпионате. В «Монако» ему этой возможности не дадут. Что там продолжать болтаться? Спорт — это про новые цели и задачи. Ему давно пора делать следующий шаг. Я бы на его месте поступил иначе. Хотя, может, здоровья не хватает перейти в более сильный чемпионат. Мы причин не знаем», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, шесть мячей и семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-tsska-zachem-golovinu-dal-she-boltat-sya-v-monako-dolzhny-by-t-novy-e-tseli/
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Геннадий Костылев
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
4
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
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3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
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5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
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Жонатан Давид

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

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 20 2 2
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