Бывший тренер ЦСКА считает, что Головину давно пора сделать следующий шаг

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал информацию о том, что Александр Головин продлил контракт с «Монако».

«Может, Головин не верит в свои силы. Или не хочет попасть в команду, где решают серьезные задачи. «Монако» — клуб, который как раз и готовит футболистов под продажу. Удивительно, что это не работает на Головина. Но если он там останется еще на несколько лет, то уже никуда и не уйдет. У него есть хорошие качества, чтобы попробовать пробиться в более серьезном чемпионате. Может, пойти на какие-то жертвы. Он способен играть в более солидной лиге. И добиваться чего-то большего. Для Франции он хороший футболист. Может, посчитал, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Но должны сохраняться амбиции постоянно играть в Лиге чемпионов, бороться за победу в чемпионате. В «Монако» ему этой возможности не дадут. Что там продолжать болтаться? Спорт — это про новые цели и задачи. Ему давно пора делать следующий шаг. Я бы на его месте поступил иначе. Хотя, может, здоровья не хватает перейти в более сильный чемпионат. Мы причин не знаем», — приводит слова Костылева «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, стало известно о том, что Головин продлил контракт с «Монако» до лета 2026 года.

Россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В этом сезоне на его счету 35 матчей по всех турнирах, шесть мячей и семь результативных передач.