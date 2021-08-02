Оньекуру перешел в «Олимпиакос»

Форвард «Монако» Хенри Оньекуру перешел в греческий «Олимпиакос», информирует пресс-служба французского клуба. Ранее 24-летний нигериец выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай».

В прошлом году сообщалось, что футболистом интересовался ЦСКА.

В минувшем сезоне Оньекуру провел 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.