Оньекуру перешел в «Олимпиакос»
11:40
Форвард «Монако» Хенри Оньекуру перешел в греческий «Олимпиакос», информирует пресс-служба французского клуба. Ранее 24-летний нигериец выступал на правах аренды за турецкий «Галатасарай».
В прошлом году сообщалось, что футболистом интересовался ЦСКА.
В минувшем сезоне Оньекуру провел 14 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
L'AS Monaco annonce le transfert d'Henry Onyekuru ? l'Olympiakos, double champion en titre du championnat grec.— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) August 2, 2021
Le Club lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure.https://t.co/yyResxxJ9F
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