Полузащитник «Лиона» перешел в «Монако»
23:37
Полузащитник «Лиона» Жан Лукас перешел в «Монако». Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт «Монако».
Часть прошлого сезона хавбек провел на правах аренды в «Бресте». Всего он сыграл в чемпионате 24 матча и сделал 3 результативные передачи.
В «Лионе» он оказался в 2019 году, когда перешел в клуб из «Фламенго».
Читайте также
«Фанатичное насилие над человеком делает вас куском дерьма». На Западе реагируют на олимпийский дебют трансгендера
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю