Полузащитник «Лиона» перешел в «Монако»

Полузащитник «Лиона» Жан Лукас перешел в «Монако». Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт «Монако».

Часть прошлого сезона хавбек провел на правах аренды в «Бресте». Всего он сыграл в чемпионате 24 матча и сделал 3 результативные передачи.

В «Лионе» он оказался в 2019 году, когда перешел в клуб из «Фламенго».