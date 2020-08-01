Он почти не забивал, но сделал дубль в матче жизни. Сегодня годовщина ухода Лилиана Тюрама из футбола

Сегодня, 1 августа, исполнилось 12 лет уходу из футбола легендарного защитника Лилиана Тюрама. Француз выступал в составе «Монако», «Пармы», «Ювентуса» и «Барселоны», выиграл два чемпионата Италии (еще два титула были у «Юве» отобраны), Кубки Франции и Италии, Кубок УЕФА, суперкубки Италии и Испании.

Еще ярче сложилась карьера Тюрама в сборной Франции. Защитник установил рекорд по количеству матчей за национальную команду — 142. Он принял участие в четырех чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира. Домашний ЧМ-1998 и Евро-2000 принесли ему золото, на ЧМ-2006 Франция взяла серебро, а на Евро-1996 — бронзу.

Тюрам не славился высокой результативностью даже для защитника. В составе «Монако» он забил 11 голов, но зато в «Парме», «Юве» и «Барселоне» Отличился в общей сложности два раза в 490 встречах. В 142 играх за сборную Франции он забил всего два мяча. Однако оба гола пришлись на полуфинал ЧМ-1998 против Хорватии. Франция благодаря дублю Тюрама победила 2:1 и вышла в финал, где обыграла Бразилию (3:0).

Сын Лилиана Тюрама Маркус — также профессиональный футболист, выступает за «Боруссию» из Менхенгладбаха на позиции нападающего.