Олег Петров: «Монако» приложил много усилий, чтобы пробиться в еврокубки. Вышло не так, как ожидали"

Исполнительный вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал решение лиги 1 досрочно завершить сезон. Сегодня было принято решение об утверждении финальной расстановки мест, исходя из положения клубов после 28 сыгранных туров. Таким образом, «Монако» завершил чемпионат на девятом месте.

— Это сценарий, которого «Монако», как и большинство клубов чемпионата, хотел избежать. Хоть мы и хотели возобновить сезон, мы соглашаемся с решением, принятым в невероятно сложной ситуации со здравоохранением, с экономическими последствиями и реальностью, с которй мы все столкнемся.

Мы сожалеем об итоговой позиции, потому что у нас было стремление добиться большего. В течение сезона мы приложили много усилий по реорганизации и укреплению во время трансферного окна — все, чтобы изменить положение вещей и пробиться в еврокубки. Вышло не так, как мы ожидали.

Время проанализировато то, что произошло. С нетерпением ждем следующего сезона, чтобы вернуться еще сильнее. Наши амбиции остались прежними.

Убежден, что «Монако» заслуживает большего и что мы сможем подтвердить наши амбиции. Клуб продолжит оказывать поддержку всем, кто борется с коронавирусом.