«Монако» обыграл «Ним», Головин сделал хет-трик

«Монако» выиграл у «Нима» (4:3) в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Хет-трик в составе победителей сделал российский полузащитник Александр Головин. Еще один мяч с паса Головина забил Кевин Фолланд. Для россиянина это первый хет-трик в карьере.

Монегаски набрали 48 очков и занимают четвертое место. У «Нима» 15 очков и последняя, 20-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

«Ним» — «Монако» — 3:4 (2:2)

Голы: Головин, 3 (0:1). Головин, 12 (0:2). До, 23 (1:2). Ферхат, 32 (2:2). Головин, 62 (2:3). Фолланд, 77 (2:4). Элиассон, 81 (3:4).

«Ним»: Рейне, Алакуш, Бриансон, Мигель, Мелинг, Ферхат, До, Кубас (Фомба, 72), Бенраху (Дульевич, 86), Рипар (Элиассон, 72), Коне (Ру, 66).

«Монако»: Леком, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Балло-Туре (Кайю Энрике, 64), Головин (Агилар, 87), Тшуамени, Фофана (Фабрегас, 56), Диоп (Диатта, 46), Фолланд, Бен Йеддер (Йоветич, 56).

Предупреждения: Балло-Туре, 4. Мелинг, 37. Бадиашиле, 58.

Судья: Тюрпен.

7 февраля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Ницца» — «Анже» — 3:0 (2:0)

Голы: Думбья, 9 — в свои ворота (1:0). Маолида, 17 (2:0). Гуири, 83 (3:0).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Пельмар, Тодибо (Робсон Бамбу, 87), Салиба, Ле Мелу (Шнейдерлен, 65), Будауи (Тюрам-Юльен, 77), Рони Лопеш (Ндой, 65), Клод Морис, Маолида, Гуири.

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Кабо (Перейра Лаж, 75), Амаду (Капель, 62), Фюльжини (Кулибали, 62), Диони (Шо, 75), Буфаль (Тиуб, 62).

Предупреждения: Тодибо, 15. Амаду, 33. Гуири, 36.

Судья: Мигельгорри.

7 февраля. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».