Головин оформил первый за девять лет российский хет-трик в топ-5 чемпионатах

В матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил три мяча, отличившись на 3-й, 12-й и 62-й минутах встречи.

Этот хет-трик стал первым за последние девять лет в исполнении российских футболистов в топ-5 европейских чемпионатов. Последним из наших соотечественников, кому удавалось подобное, был Павел Погребняк, который 4 марта 2012 года, выступая за «Фулхэм», оформил хет-трик во ворота «Вулверхэмптона» (5:0) в чемпионате Англии.

Отдельно стоит отметить, что для Головина это вообще первый хет-трик в карьере на профессиональном уровне.

(Денис Аль-Юсифи)