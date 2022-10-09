«Ницца» на своем поле победила «Труа»

«Ницца» на своем поле победила «Труа» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Хозяева поля взяли верх со счетом 3:1.

«Ницца» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

Команда обошла как раз «Труа», который опустился на 13-ю строчку (11 очков).