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9 октября, 17:54

«Ницца» на своем поле победила «Труа»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ницца» на своем поле победила «Труа» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Хозяева поля взяли верх со счетом 3:1.

«Ницца» набрала 11 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

Команда обошла как раз «Труа», который опустился на 13-ю строчку (11 очков).

Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 16:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
3:2
Труа
Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Осер
Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:3
Страсбур
Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 16:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
1:2
Лорьян

ФК Ницца
ФК Труа
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
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