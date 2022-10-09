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9 октября, 15:53

«Монако» на выезде победил «Монпелье», Головин провел полный матч

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 октября. «Монпелье» — «Монако» — 0:2.
Фото ФК «Монако».

«Монако» на выезде победил «Монпелье» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полный матч.

«Монако» одержало пятую победу подряд и набрал 20 очков, занимая пятое место.

«Монпелье» остается на 10-й строчке в турнирной таблице (12 очков).

Франция. Лига 1. 10-й тур
09 окт, 14:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:2
Монако

Александр Головин
ФК Монако
ФК Монпелье
1
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 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
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21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Неймар

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ПСЖ

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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
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Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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Дион Лопи

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