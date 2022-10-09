«Монако» на выезде победил «Монпелье», Головин провел полный матч

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«Монако» на выезде победил «Монпелье» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Гости взяли верх со счетом 2:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле с первых минут и провел полный матч.

«Монако» одержало пятую победу подряд и набрал 20 очков, занимая пятое место.

«Монпелье» остается на 10-й строчке в турнирной таблице (12 очков).