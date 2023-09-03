Отец Кузяева похвалил сына за гол в ворота «Лорьяна»: «С каждой игрой ощущает себя увереннее»
Отец российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева Адьям Кузяев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол сына в 4-м туре французской лиги 1 против «Лорьяна» (3:0).
«Молодец! Забил хороший гол. Ушли в контратаку, хорошо с партнером разыграли и грамотно забили гол. Можно ли сказать, что Далер полноценно влился в коллектив? Еще нет. Пока вливается, потихоньку адаптируется. Но еще работать надо много, как ему, так и команде. Но все равно радует, что такой почерк есть у команды. С каждой игрой Далер себя ощущает все увереннее. Но еще много работы, — сказал Кузяев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
«Гавр» одержал первую победу в текущем сезоне. Команда Кузяева с 5 очками поднялась на восьмое место в лиге 1.
В следующем туре лиги 1 «Гавр» в гостях встретится с «Лионом». Игра пройдет 17 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
3
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
4
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
7
|Страсбур
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
8
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
9
|ПСЖ
|3
|1
|2
|0
|4-2
|5
|
10
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
12
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
13
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
14
|Ницца
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Лион
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
18
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|1.09
|22:00
|
Нант – Марсель
|1 : 1
|2.09
|18:00
|
Брест – Ренн
|0 : 0
|2.09
|22:00
|
Монако – Ланс
|3 : 0
|3.09
|14:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|2 : 2
|3.09
|16:00
|
Гавр – Лорьян
|3 : 0
|3.09
|16:00
|
Лилль – Монпелье
|1 : 0
|3.09
|16:00
|
Метц – Реймс
|2 : 2
|3.09
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лион – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|3
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0