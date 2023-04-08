«Ницца» продлит контракт с Рэмси

Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмси продлит контракт с клубом, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 32-летний валлиец уже провел достаточно игр в сезоне, чтобы его соглашение автоматически было продлено на год. При этом клуб хочет заключить с игроком более длительный контракт.

В текущем сезоне Рэмси провел 23 матча в чемпионате Франции, в которых забил гол и сделал результативную передачу.