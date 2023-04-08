Гальтье: «Мы все ответственны за плохие результаты»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о неудачах команды и ситуации в клубе.

«Мы все ответственны. Когда мы выигрываем, каждый играет свою роль, а когда мы проигрываем, мы все должны взять на себя часть вины», — приводит слова Галтье GFFN.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков за 29 туров.