Гальтье: «Мы все ответственны за плохие результаты»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о неудачах команды и ситуации в клубе.
«Мы все ответственны. Когда мы выигрываем, каждый играет свою роль, а когда мы проигрываем, мы все должны взять на себя часть вины», — приводит слова Галтье GFFN.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков за 29 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|21
|3
|5
|68-29
|66
|
2
|Марсель
|29
|18
|6
|5
|54-29
|60
|
3
|Ланс
|30
|18
|9
|3
|50-22
|63
|
4
|Монако
|29
|17
|6
|6
|61-40
|57
|
5
|Ренн
|29
|15
|5
|9
|47-30
|50
|
6
|Лилль
|29
|15
|7
|7
|54-37
|52
|
7
|Ницца
|29
|11
|12
|6
|38-26
|45
|
8
|Лорьян
|29
|12
|8
|9
|42-40
|44
|
9
|Реймс
|29
|11
|13
|5
|39-28
|46
|
10
|Лион
|29
|12
|8
|9
|44-32
|44
|
11
|Монпелье
|29
|11
|4
|14
|45-48
|37
|
12
|Тулуза
|29
|10
|5
|14
|44-51
|35
|
13
|Клермон Фут
|29
|10
|7
|12
|29-41
|37
|
14
|Нант
|29
|6
|12
|11
|30-40
|30
|
15
|Страсбур
|30
|5
|11
|14
|38-52
|26
|
16
|Осер
|29
|6
|8
|15
|24-51
|26
|
17
|Брест
|29
|6
|9
|14
|33-47
|27
|
18
|Труа
|29
|4
|9
|16
|38-62
|21
|
19
|Аяччо
|29
|6
|3
|20
|21-52
|21
|
20
|Анже
|29
|2
|5
|22
|22-64
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Ланс – Страсбур
|2 : 1
|8.04
|18:00
|
Анже – Лилль
|- : -
|8.04
|22:00
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|9.04
|14:00
|
Лион – Ренн
|- : -
|9.04
|16:00
|
Аяччо – Осер
|- : -
|9.04
|16:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|9.04
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|9.04
|16:00
|
Труа – Клермон Фут
|- : -
|9.04
|18:05
|
Нант – Монако
|- : -
|9.04
|21:45
|
Лорьян – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|22
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|23
|2
|2
Новости