Саншеш прошел медосмотр перед переход в «ПСЖ» и завтра подпишет контракт

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш прошел медосмотр перед переход в «ПСЖ», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, ожидается, что завтра стороны подпишут контракт.

Ранее сообщалось, что парижане покупает португальского футболиста за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.