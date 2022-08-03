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Сегодня, 23:02

Саншеш прошел медосмотр перед переход в «ПСЖ» и завтра подпишет контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш прошел медосмотр перед переход в «ПСЖ», сообщает Foot Mercato.

По данным источника, ожидается, что завтра стороны подпишут контракт.

Ранее сообщалось, что парижане покупает португальского футболиста за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний футболист забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a4412651948596643207-psg-lofficialisation-de-renato-sanches-prevue-ce-jeudi
Ренату Саншеш
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