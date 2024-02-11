«Лион» обыграл «Монпелье» и одержал третью победу подряд

«Лион» в гостях переиграл «Монпелье» в матче 21-го тура французской лиги 1 — 2:1.

Волевую победу гостям принесли голы Александра Ляказетта (74-я минута) и Максанса Какере (82-я).

Единственный забитый мяч хозяев на счету Арно Нордена, открывшего счет на 23-й минуте.

«Лион» (22 очка) одержал третью подряд победу во всех турнирах и поднялся на 13-е место в лиге 1. «Монпелье» (19) идет 15-м в турнирной таблице.