«Ницца» сыграет с «Монако» в матче 21-го тура лиги 1 в воскресенье, 11 февраля. Игра состоится на стадионе ««Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ницца» — «Монако» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальных видеотрансляций матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».