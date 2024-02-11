«Лорьян» и «Тулуза» победили своих соперников, «Клермон» и «Брест» сыграли вничью

«Лорьян» обыграл «Реймс» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:0. Голами отметились Мохамед Бомба и Тьемуэ Букайоко.

В параллельных встречах лиги 1 «Нант» в гостях победил «Тулузу» — 2:1. «Клермон» и «Брест» закончили вничью — 1:1. У обеих команд удалили по игроку.

Турнирной положение команд можно посмотреть на сайте «СЭ».