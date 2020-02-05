Неймару исполнилось 28 лет

Форвард «ПСЖ» Неймар 5 февраля отмечает день рождения. Бразильцу исполнилось 28 лет.

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Профессиональную карьеру Неймар начал в «Сантосе», с которым стал обладателем Кубка Бразилии и Кубка Либертадорес.

Летом 2013 года бразилец перешел в «Барселону» за 57 млн евро. В каталонском клубе Неймар провел 4 сезона, за которые стал дважды чемпионом Испании, трижды обладателем Кубка страны, побелителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

В августе 2017 года Неймар подписал контракт с «ПСЖ». Сумма трансфера составила 222 млн евро. В составе парижан форвард стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

В составе сборной Бразилии Неймар становился олимпийским чемпионом-2016 и обладателем Кубка конфедераций-2013.