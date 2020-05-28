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Неймар жестко разыграл собственного сына. Видео

15:18
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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Нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал видео в своем Instagram. Он показал, как разыграл сына. Футболист поочередно бросал ему легкие мячики, а тот пытался переправить их в корзину, стоящую перед ним. Затем он бросил яйцо.

— День троллинга с сыном, — подписал видео Неймар.

Неймар стал отцом в 19 лет. Его подруге Каролине Дантос тогда было 17 лет. Сейчас бразилец встречается с русско-американской моделью Натальей Барулич.

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