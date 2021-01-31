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Неймар заявил, что хочет остаться в «ПСЖ»

22:43
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Неймар заявил о желании остаться в команде.

«Многое изменилось, — цитирует бразильца TF1. — Я хочу остаться в «ПСЖ». Также я хочу, чтобы Килиан Мбаппе остался. Мы хотим, чтобы «ПСЖ» был великой командой».

Сегодня парижане уступили «Лорьяну» (2:3) в 22-м туре чемпионата Франции. Неймар дважды забил с пенальти. 28-летний нападающий в текущем сезоне провел 16 матчей за «ПСЖ» и забил 13 мячей при пяти голевых передачах.

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