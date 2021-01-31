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Неймар назвал Мбаппе «золотым мальчиком»

23:03
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Нападающий «ПСЖ» Неймар с восхищением отозвался о партнере по атаке Кильяну Мбаппе. Форварды играют в атаке парижан с 2017 года, в нынешнем сезоне они забили 20 мячей в ла лиге на двоих.

— Нам нравится играть вместе, — цитирует Marca Неймара. —  Я хочу выжать из него максимум. Он золотой мальчик. Я называю его золотым мальчиком, потому что он и правда золотой. У него огромное сердце. Он знает себе цену как футболист. Но даже за пределами поля он потрясающий. Он улыбается, счастлив, ему нравится все это. Мы очень похожи.

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