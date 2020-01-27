Неймар узнал о гибели Брайанта в перерыве матча. И посвятил гол знаменитому баскетболисту
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Нападающий «ПСЖ» Неймар узнал о гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в перерыве гостевого матча 21-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
27-летний бразилец, забив свой второй мяч в игре, посвятил этот гол Брайанту, показав руками его номер — 24.
Брайант погиб в воскресенье в результате крушения вертолета.
Neymar's tribute to Kobe Bryant is beautiful ?pic.twitter.com/fXP1Q9noS0— Goal (@goal) January 26, 2020
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