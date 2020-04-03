Неймар пожертвовал 875 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар присоединился к борьбе с пандемией коронавируса. Он пожертвовал 875 тысяч евро для борьбы с Covid-19, сообщает Sky Sports со ссылкой на Fofocalizando.

Неймар сделал это пожертвование в начале прошлой недели. Часть его пошла в ЮНИСЕФ, еще часть в один из фондов солидарности.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.