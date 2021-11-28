Неймар получил серьезную травму: форвард «ПСЖ» не сдержал слез
Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1) получил травму. 29-летний бразилец, перепрыгивая подкат соперника, сильно подвернул голеностоп.
Эпизод произошел на 84-й минуте встречи. После повреждения Неймар лежал, скорчившись от боли со слезами, после оказания первой помощи его унесли на носилках.
Вместо бразильца на поле на 88-й минуте вышел Эрик Дина.
Неймар в этом сезоне провел 14 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и отдал 3 передачи.
Nasty ankle turn for Neymar. #PSG #Neymar pic.twitter.com/IwHiRkwhEE— Justin it for the Clout (@JUSTIN_AVFC_) November 28, 2021
Neymar leaves the pitch in tears due to an injury at the left ankle ? pic.twitter.com/m2mhWSJAMi— Everything Neymar (@EverythingNJR10) November 28, 2021
? — Horrible, horrible injury for Neymar... oh God... pic.twitter.com/UjjT0oCZuv— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) November 28, 2021
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