«ПСЖ» в большинстве победил «Сент-Этьен», Рамос провел первый матч, у Месси три голевые передачи
«ПСЖ» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции победил «Сент-Этьен» со счетом 3:1.
В составе хозяев гол забил Денис Буанга. У парижан отличились Маркиньос (дубль) и Анхель Ди Мария. Три голевые передачи отдал Лионель Месси.
Свой первый матч за «ПСЖ» провел экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, который пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем.
В составе «Сент-Этьена» на 45-й минуте встречи прямую красную карточку за нарушение получил Тимоти Колодзейчак.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице (40 очков). «Сент-Этьен» идет на 19-м месте (12).
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