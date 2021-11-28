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«ПСЖ» в большинстве победил «Сент-Этьен», Рамос провел первый матч, у Месси три голевые передачи

16:41
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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«ПСЖ» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции победил «Сент-Этьен» со счетом 3:1.

В составе хозяев гол забил Денис Буанга. У парижан отличились Маркиньос (дубль) и Анхель Ди Мария. Три голевые передачи отдал Лионель Месси.

Свой первый матч за «ПСЖ» провел экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, который пропустил начало сезона из-за проблем со здоровьем.

В составе «Сент-Этьена» на 45-й минуте встречи прямую красную карточку за нарушение получил Тимоти Колодзейчак.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице (40 очков). «Сент-Этьен» идет на 19-м месте (12).

Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 15:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:3
ПСЖ
Голы
Буанга, 23 (1:0), Маркиньюс, 45+2 (1:1), Ди Мария, 79 (1:2), Маркиньюс, 90+1 (1:3)
Сент-Этьен
Грин Колодзейчак Трауко Сиссоко (Мукуди, 46 ) Масон (Калода, 87 ) Над Будебуз (Гурна-Дуат, 72 ) Камара (Крассо, 87 ) Аушиш (Юссуф, 46 ) Хазри Буанга
ПСЖ
Доннарумма Хакими Серхио Рамос Маркиньюс Бернат Данилу Перрейра Гей (Паредес, 75) Мбаппе Неймар (Дина Эбимбе, 88) Ди Мария Месси
Предупреждения
Сиссоко 18, Будебуз 32, Камара 35  -  Бернат 33
Удаления
Колодзейчак 45
Судьи
Бризар

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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