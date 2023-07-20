«ПСЖ» назвал тренерский штаб Луиса Энрике

«ПСЖ» назвал тренерский штаб команды на новый сезон, который стартует во Франции в августе.

В этом месяце команду возглавил Луис Энрике. Помогать ему будут Рафель Поль Кабанелласи Айтор Унсуэ Элорза. Тренировками вратарей будет руководить Борха Альварес Буедо, а помогать ему — Жан-Люк Обер.

Менеджером команды будет Луис Энрике Мартинес Гарсия. Фитнес-тренером стал Педро Гомес, а его помощником — Альберто Пьернас. Также в тренерский штаб войдет психолог Хоакин Вальдес Фонсека.