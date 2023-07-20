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«ПСЖ» назвал тренерский штаб Луиса Энрике

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото AFP

«ПСЖ» назвал тренерский штаб команды на новый сезон, который стартует во Франции в августе.

В этом месяце команду возглавил Луис Энрике. Помогать ему будут Рафель Поль Кабанелласи Айтор Унсуэ Элорза. Тренировками вратарей будет руководить Борха Альварес Буедо, а помогать ему — Жан-Люк Обер.

Менеджером команды будет Луис Энрике Мартинес Гарсия. Фитнес-тренером стал Педро Гомес, а его помощником — Альберто Пьернас. Также в тренерский штаб войдет психолог Хоакин Вальдес Фонсека.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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