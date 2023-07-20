«ПСЖ» назвал тренерский штаб Луиса Энрике
«ПСЖ» назвал тренерский штаб команды на новый сезон, который стартует во Франции в августе.
В этом месяце команду возглавил Луис Энрике. Помогать ему будут Рафель Поль Кабанелласи Айтор Унсуэ Элорза. Тренировками вратарей будет руководить Борха Альварес Буедо, а помогать ему — Жан-Люк Обер.
Менеджером команды будет Луис Энрике Мартинес Гарсия. Фитнес-тренером стал Педро Гомес, а его помощником — Альберто Пьернас. Также в тренерский штаб войдет психолог Хоакин Вальдес Фонсека.
Положение команд
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0
|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|00:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
|00:00
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|00:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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