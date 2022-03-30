Канте отказался вести переговоры с «ПСЖ»

«ПСЖ» хотел заполучить полузащитника «Челси» Н'Голо Канте. В последние дни января руководство французского клуба выходило на игрока, чтобы убедить его в необходимости трансфера. Однако 31-летний француз отказался вести переговоры с «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

Контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. И он пока не планирует покидать лондонский клуб.

В этом сезоне хавбек провел 31 матч за «синих» вор всех турнирах, забив 2 гола и сделав 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Канте в 50 миллионов евро.