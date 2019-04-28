Нападающий "ПСЖ" Неймар после поражения его команды в финале Кубка Франции "Ренну" (2:2, 5:6 по пенальти) выразил недовольство в сторону молодых игроков, которые спорят со старшими одноклубниками в раздевалке, сообщает Goal.

– Игроки должны оставаться мужчинами в раздевалке, быть более сплоченной командой. В составе достаточно молодых игроков, которые должны не только говорить, а еще и слушать старших. Иногда, когда берет слово более опытный игрок, они начинают возражать. Они могу возразить даже тренеру. С таким отношением команда далеко не уйдет. Молодежь должна уважать более опытных игроков. Я именно так и делал, когда сам только начинал, – цитирует слова Неймара Goal.

"Ренн" в серии пенальти отобрал у "ПСЖ" Кубок Франции