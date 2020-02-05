Неймар: «Из всех, кого я видел, Месси — лучший в истории»
23:05
Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о партнере по команде Кильяне Мбаппе и Лионеле Месси, с которым выступал в «Барселоне».
— Кильян — феномен, — цитирует бразильца официальный сайт ФИФА. — У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Мы очень хорошо понимаем друг друга на поле и за его пределами. Люблю его!
Игра вместе с Лео была уникальным опытом, мы стали друзьями. Из всех, кого я видел, Месси — лучший в истории!
На каких трех футболистов больше всего любили смотреть?
— Роналдиньо, Робиньо и Месси.
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