Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о партнере по команде Кильяне Мбаппе и Лионеле Месси, с которым выступал в «Барселоне».

— Кильян — феномен, — цитирует бразильца официальный сайт ФИФА. — У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории. Мы очень хорошо понимаем друг друга на поле и за его пределами. Люблю его!

Игра вместе с Лео была уникальным опытом, мы стали друзьями. Из всех, кого я видел, Месси — лучший в истории!

На каких трех футболистов больше всего любили смотреть?

— Роналдиньо, Робиньо и Месси.