Неймар 6-й год подряд получает травму или удаление в конце февраля. В эти дни в Рио проходит карнавал

Нападающий «ПСЖ» Неймар мог специально получить красную карточку в матче чемпионата Франции против «Бордо» (4:3), утверждает BBC. Форвард был удален на второй добавленной минуте, получив вторую желтую карточку за необязательный фол в центре поля.

Неймар уже шестой год подряд после переезда в Европу получает в конце февраля либо удаления, либо травмы.

Так в 2015 и 2016 году он пропускал игры из-за дисквалификации, в 2014, 2017, 2018 и 2019-м восстанавливался от повреждений.

Примечательно, что в эти же дни в Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал, а сестра футболиста празднует день рождения.

Всего три дня назад Неймар выпустил видео, что впервые за шесть лет не сможет присутствовать на карнавале в Рио, однако сейчас ситуация, видимо, изменится, и он все-таки сможет поехать на родину.