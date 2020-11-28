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Навас пропустит матч с «Бордо»

14:45
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Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас пропустит матч 12-го тура лиги 1 против «Бордо», сообщает официальный сайт клуба.

Официальная причина отсутствия 33-летнего костариканца не называется, но местные СМИ считают, что голкиперу просто дали отдохнуть.

Встреча «ПСЖ» — «Бордо» состоится сегодня, начало — в 23.00 (мск).

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