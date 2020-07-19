«Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось». Олег Петров отреагировал на уход Морено из «Монако»

Исполнительный вице-президент «Монако» Олег Петров прокомментировал уход Роберта Морено с поста главного тренера монегасков.

«Наши пути расходятся раньше, чем ожидалось, но я хотел бы поблагодарить Роберта Морено за то, что он принял вызов. Вместе со своими помощниками Роберт сделал все возможное, чтобы улучшить игру команды, делая это с энтузиазмом и самоотдачей. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», — приводит слова Петрова пресс-служба монегасков.

Морено тренировал монегасков с декабря 2019 года. В прошедшем сезоне «Монако» занял 9-е место с 40 очками в турнирной таблице лиги 1. Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемиии коронавируса.

«Монако» подтвердил уход Морено с поста главного тренера команды