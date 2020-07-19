«Монако» подтвердил уход Морено с поста главного тренера команды

Пресс-служба «Монако» сообщает, что Роберт Морено покинул пост главного тренера команды. 42-летний испанский специалист был проинформирован об этом в субботу.

Морено тренировал монегасков с декабря 2019 года. В прошедшем сезоне «Монако» занял 9-е место с 40 очками в турнирной таблице лиги 1. Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемиии коронавируса.

За французскую команду выступает российский хавбек Александр Головин.