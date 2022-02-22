«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной». Неймар хочет побить рекорд Пеле по голам за Бразилию

Неймар заявил, что хочет побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что хотел бы побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии.

«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной. Было бы неправдой сказать, что я так не думаю. Конечно, это является моей личной целью, которую я надеюсь достичь. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», — цитирует Неймара Marca.

Пеле провел за сборную Бразилии 92 матча, в которых забил 77 голов. У Неймара 116 матчей и 70 голов. Ранее Неймар сообщил, что после завершения карьеры может уйти в киберспорт.

В этом сезоне 30-летний Неймар провел 16 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 передачи.