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Мама Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ». Нападающий хочет в «Реал»

Мама Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ» и не переходить в «Реал»
Карен Саркисян
Корреспондент

Файзу Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, рекомендовала сыну остаться в парижском клубе, сообщает Marca 22 февраля.

По информации источника, маму 23-летнего француза привлекают условия контракта, которые «ПСЖ» предлагают ее сыну.

Отмечается, что мама нападающего рекомендовала ему продлить соглашение с парижским клубом в знак благодарности французскому футболу. Кроме того, у нее хорошие отношения со спортивным директором клуба Леонардо и президентом Нассером Аль-Хелайфи.

При этом сам Мбаппе пока не изменил решения и хочет перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/02/22/6212c149e2704e9f1c8b456c.html
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
4
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 18 5 2 53-22 59
2
 Ницца 25 14 4 7 37-21 45
3
 Марсель 25 13 7 5 38-23 46
4
 Страсбур 25 12 6 7 48-31 42
5
 Ренн 25 12 4 9 47-23 40
6
 Лион 25 10 9 6 34-31 38
7
 Монако 25 10 8 7 38-27 38
8
 Нант 25 11 5 9 34-29 38
9
 Монпелье 25 11 4 10 39-34 37
10
 Ланс 25 10 7 8 40-36 37
11
 Лилль 25 9 9 7 32-35 36
12
 Брест 25 8 8 9 34-37 32
13
 Анже 25 7 8 10 30-36 29
14
 Реймс 25 6 10 9 28-29 28
15
 Клермон Фут 25 7 6 12 26-41 27
16
 Сент-Этьен 25 5 7 13 26-47 22
17
 Труа 25 5 6 14 22-40 21
18
 Лорьян 25 4 9 12 20-39 21
19
 Метц 25 4 9 12 25-45 21
20
 Бордо 25 4 9 12 37-62 21
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25.02 23:00
Монпелье – Ренн
 - : -
26.02 19:00
Страсбур – Ницца
 - : -
26.02 23:00
ПСЖ – Сент-Этьен
 - : -
27.02 15:00
Монако – Реймс
 - : -
27.02 17:00
Анже – Ланс
 - : -
27.02 17:00
Брест – Лорьян
 - : -
27.02 17:00
Клермон Фут – Бордо
 - : -
27.02 17:00
Метц – Нант
 - : -
27.02 19:05
Труа – Марсель
 - : -
27.02 22:45
Лион – Лилль
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 13
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 12
П
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 21 2 4
Тежи Саванье

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Монпелье

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Жером Эрго

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Лорьян

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