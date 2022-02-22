Мама Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ». Нападающий хочет в «Реал»

Мама Мбаппе рекомендовала сыну остаться в «ПСЖ» и не переходить в «Реал»

Файзу Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, рекомендовала сыну остаться в парижском клубе, сообщает Marca 22 февраля.

По информации источника, маму 23-летнего француза привлекают условия контракта, которые «ПСЖ» предлагают ее сыну.

Отмечается, что мама нападающего рекомендовала ему продлить соглашение с парижским клубом в знак благодарности французскому футболу. Кроме того, у нее хорошие отношения со спортивным директором клуба Леонардо и президентом Нассером Аль-Хелайфи.

При этом сам Мбаппе пока не изменил решения и хочет перейти в «Реал».

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ». Контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 160 миллионов евро.