Месси восстановился от травмы и сможет сыграть в матче с «Лансом»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси восстановился от травмы и сможет сыграть в матче 34-го тура лиги 1 с «Лансом», сообщает AS.

По информации источника, 34-летний аргентинец сегодня, 22 апреля, тренировался в общей группе.

Отмечается, что ограничений на участие нападающего в предстоящей встрече нет.

Напомним, что Месси пропустил игру 33-го тура с «Анже» (3:0) из-за травмы ахиллова сухожилия.

Матч «ПСЖ» — «Ланс» состоится завтра, 23 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Месси забил восемь мячей и отдал 13 результативных передач в 29 матчах за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.