Мама Мбаппе ведет переговоры о продлении контракта сына с руководителями «ПСЖ»

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе ведет переговоры с руководителями парижского клуба о продлении контракта сына, сообщает GFFN со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, мама 23-летнего француза встретилась с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Отмечается, что стороны больше не обсуждают финансовые условия сделки. Финальным предложением парижского клуба остается контракт на два года с зарплатой 50 миллионов евро и подписным бонусом в 100 миллионов евро.

При этом окружение нападающего хочет знать, сможет ли клуб обеспечить ему условия для победы в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе забил 33 мяча и отдал 22 результативные передачи в 41 матче за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.