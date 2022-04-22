Почеттино готов взять Мбаппе с собой в отпуск, если это поможет удержать его в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, на что готов пойти ради того, чтобы Килиан Мбаппе остался в парижском клубе.

«[Тема с уходом Мбаппе] меня не волнует. Подобная ситуация происходит во всех клубах. Тренеру нужно уметь адаптироваться к этому. Лично я бы хотел, чтобы он был со мной все время. Возьму его в отпуск с собой, домой.

Конечно, я хочу, чтобы он остался в «ПСЖ», мы все этого хотим. Но эти решения всегда совместно принимают игрок, клуб и другие стороны», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Сообщалось, что француз в летнее трансферное окно перейдет в «Реал». Стороны близки к заключению договора.