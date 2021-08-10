«ПСЖ» назначил специальную пресс-конференцию на 11 августа

«ПСЖ» объявил, что на 11 августа клуб назначил специальную пресс-конференцию. Она пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 11.00 по местному времени (12.00 мск).

Une conf?rence de presse se d?roulera dans l'auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 ao?t ? 11h.



? suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY d?s 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Ожидается, что она будет посвящена приходу в команду нападающего Лионеля Месси.

10 августа 34-летний аргентинец прилетел во Францию. Клуб уже анонсировал переход футболиста в социальных сетях.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.