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«ПСЖ» назначил специальную пресс-конференцию на 11 августа

17:33
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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«ПСЖ» объявил, что на 11 августа клуб назначил специальную пресс-конференцию. Она пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 11.00 по местному времени (12.00 мск).

Ожидается, что она будет посвящена приходу в команду нападающего Лионеля Месси.

10 августа 34-летний аргентинец прилетел во Францию. Клуб уже анонсировал переход футболиста в социальных сетях.

Напомним, Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми он 10 раз выиграл чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

30 июня 2021 года Лионель Месси получил статус свободного агента, покинув каталонский клуб в связи с окончанием контракта.

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Иван Шитик все материалы автора

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